Van Wonderen koestert Go Ahead-DNA na twee goudomrande jaren en laat club met goed gevoel achter: ‘Dit is voorbeeldclub in Nederland’

‘Als trainer Kees van Wonderen in de spiegel kijkt, ziet hij soms het konterfeitsel van zijn Argentijnse generatiegenoot Diego Simeone opdoemen’. Het was twee jaar geleden de openingszin van het eerste interview met de trainer in dienst bij Go Ahead Eagles. Bijna 24 maanden later moet de 53-jarige Bennekommer erom lachen en weet hij dat er geen mondiaal icoon meer nodig is om aan te spiegelen. Zijn debuutjaren in Deventer worden goudomrand besloten.