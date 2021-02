Van Wonderen looft veerkracht van GA Eagles

Historie FC Eindhoven en GA Eagles volledig in evenwicht met elkaar

4 februari Go Ahead Eagles ging vorig seizoen ongelukkig onderuit op het kunstgras in het Jan Louwers Stadion. Toch geven de Deventer club en FC Eindhoven - vrijdagavond weer tegenover elkaar - elkaar nagenoeg niets toe in de geschiedenis van het Nederlandse betaalde voetbal.