Van Wonderen ontkent contact met Heerenveen: ‘Geen enkele club gesproken’

Kees van Wonderen ontkent met klem dat hij in gesprek is met sc Heerenveen. De trainer van Go Ahead Eagles wordt volgens de Leeuwarder Courant nadrukkelijk in verband gebracht met de Friese eredivisionist.

Volgens het nieuwsmedium is Van Wonderen zelfs al in gesprek met Heerenveen. De 53-jarige Bennekommer wijst het gerucht, zoals hij dat vorige maand ook al deed toen hij werd gelinkt aan FC Groningen, naar het land der fabelen. ,,Ik heb met geen enkele club gesproken of contact gehad‘’, meldt Van Wonderen donderdagochtend.

Van Wonderen gaf op 24 december aan na dit seizoen te vertrekken bij GA Eagles. Het geeft hem de vrije hand om met belangstellende clubs te praten. Maar dat is dus niet aan de orde, benadrukt Van Wonderen, die over tien dagen met zijn Deventer club op bezoek gaat bij Heerenveen in de achtste finale van de KNVB-beker.

Bij Heerenveen is Johnny Jansen momenteel trainer, waarmee de technische leiding in Friesland nog om de tafel moet over diens toekomst. Technisch manager Ferry de Haan ontkent dan ook stellig dat er gesprekken met Van Wonderen gaande zijn. ,,Ik wil er niets over zeggen, omdat het niet speelt.”