Van Wonderen trots op cupfighter GA Eagles, maar werpt blik ook op AZ: ‘Wel wat spelers met lichte klachten’

Het is geen vrijdag als alle andere, erkent Van Wonderen. De vrolijke gezichten, het goede humeur, de trots op de geleverde prestatie van een avond eerder tegen NEC. ,,Het is mooi dat we dit hebben bereikt met elkaar. We staan met Go Ahead tussen de groten van Nederland, een bijzonder rijtje clubs in de halve finale van de beker. Dat is lang niet gebeurd in Deventer. Het is een groot compliment aan de ploeg.’’