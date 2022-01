Van Wonderen verkiest Noppert boven Hahn onder lat bij GA Eagles: ‘Keeper wisselen altijd lastig’

Hahn meldde zich daags voor het duel met Heracles ziek af bij GA Eagles. ,,Maar Andries zou sowieso gespeeld hebben’’, luidde zondag na Heracles - GA Eagles (1-1) het duidelijke antwoord van Van Wonderen. ,,Wij waren niet tevreden over Warner, hij had een fase met fouten waarin hij onrustig was. Natuurlijk, een keeper wisselen is altijd lastig. Dan geef je iemand een herkansing, laat je hem nog even staan. Maar op basis van wat Andries op trainingen en in de bekerwedstrijden laat zien, krijgt hij voorlopig de kans.’’