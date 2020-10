Van Wonderen ziet GA Eagles steeds beter gaan spelen

Van Wonderen roemde na de doelpuntloze remise het doorzettingsvermogen van zijn ploeg, die drie dagen eerder in Maastricht ook al een wedstrijd speelde. ,,Ik vind het knap. We oogden fit en gaan ook steeds beter spelen. We worden ook steeds dreigender. In de eerste helft hadden we het bij vlagen moeilijk en was ik blij dat we ongeschonden de rust haalden. Maar in de tweede helft richtte de ploeg zich op en speelden we veel op de helft van De Graafschap.’’