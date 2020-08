Van Wonderen ziet groei bij GA Eagles: ‘Geduld hebben met versterkingen’

Frank Ross op weg naar contract bij GA Eagles, blessure valt mee

14 augustus Frank Ross is hard op weg naar een contract bij Go Ahead Eagles waar hij de nieuwe nummer 10 moet gaan worden. De Schotse proefspeler kampt weliswaar met een blessure en zal morgen niet spelen tegen Heracles, hij blijft ook komende week ‘gewoon‘ in Deventer.