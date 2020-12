Van Wonderen zoekt na nieuw verlies naar lichtpunten bij GA Eagles

Van Wonderen had ondanks het teleurstellende resultaat wel wat lichtpuntjes gezien aan de zijde van Go Ahead Eagles. Zo was hij tevreden over de wijze waarop Zakaria Eddahchouri zijn rol achter de aanvallers had ingevuld, en zag hij hoe GA Eagles na het inbrengen van Jacob Mulenga offensief tot meer in staat was. Al bleek het dan niet genoeg voor een resultaat.