Varkenoord is voorbeeld voor nieuw Go Ahead 1902-complex

De ‘Werkgroep Go Ahead 2022’ lichtte vanavond in de Van Wijnen Lounge van De Adelaarshorst de leden van DVV Go-Ahead in over de plannen. De werkgroep, onder leiding van Alex Kroes, Jan Willem Van Dop (bestuur GA Eagles) en Theo Ellenbroek (DVV Go-Ahead), heeft als doel gesteld om in 2022 te starten met het nieuw te bouwen Go Ahead 1902-complex op het huidige Rielerenk.