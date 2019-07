Veel regionale gezichten in nieuwe jeugdselecties van GA Eagles

GA Eagles legt ook Sallands streekteam over de knie

5 juli Go Ahead Eagles heeft vrijdagavond in Heeten de trilogie tegen de amateursclubs in de voorbereiding voltooid met een overwinning. Na de winst op Terwolde (1-10) en Voorwaarts (1-5) was ook het Sallands streekteam de klos: 0-4.