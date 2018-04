Veel vraagtekens bij GA Eagles, topscorer Hendriks in basis

Sam Hendriks keert zaterdagavond (aftrap 19.45 uur) terug in het basiselftal van GA Eagles, dat thuis tegen FC Den Bosch in de eigen Adelaarshorst de laatste wedstrijd van het seizoen speelt.

De clubtopscorer ontbrak een paar weken met een mondinfectie, maar maakte vorige week tegen RKC Waalwijk als invaller zijn rentree. Nu is hij klaar voor de basis, denkt trainer Jan van Staa, die Siebe Schets daarmee weer naar de reservebank verwijst.

Schets kwam de afgelopen twee weken in actie als aanvalsleider en scoorde in Waalwijk zijn eerste doelpunt voor GA Eagles. ,,Met hem hebben we een prima pinchhitter achter de hand’’, aldus Van Staa, die veel blessuregevallen en vraagtekens in zijn selectie heeft.

Verdediging

Vooral in de achterhoede is de spoeling dun. Met Joey Groenbast (knie), Xandro Schenk (hamstring), Mauro Savastano (hamstring) en Levi Opdam (kuit) is de defensie al flink uitgedund. ,,Ook Rick Ketting en Dennis Hettinag zijn onzeker voor zaterdag’’, aldus Van Staa.

Hettinga kampte deze week met een onwillige kuitspier, terwijl de onbetwiste centrale verdediger Rick Ketting last heeft van zijn nek. ,,Dat wordt puzzelen als blijkt zij niet kunnen spelen.’’

Quote We nemen de wedstrijd tegen FC Den Bosch serieus. We gaan dus niet opeens de keeper in de spits zetten of zo Jan van Staa

Basisploeg

Van Staa heeft basiselftal dan ook nog niet in zijn hoofd. ,,Dat bepalen we zaterdag pas. Het heeft geen zin om allemaal half-fitte spelers op te stellen. Dan zijn we na een half uur door onze wissels heen.’’

Want Jeff Stans en Bruno Andrade zijn weliswaar fit bevonden door de medische staf, 90 minuten kan het tweetal nog niet aan. ,,We moeten goed afwegen wie we gaan opstellen’’, stelde Van Staa, die zaterdag net als veel van zijn spelers afscheid neemt in de Adelaarshorst. ,,Daarom moeten we winnen. Dit soort slotwedstrijden zijn alleen leuk, als je ook wint en de tribunes een beetje vol zijn. Het zou mooi zijn als we daarin slagen.’’

Het moet voor Go Ahead wel gebeuren zonder de al langer geblesseerden Thijs Dekker (elleboog) en Brem Soumaoro (voet). Givan Werkhoven zit nog een duel schorsing uit na zijn rode kaart tegen Eindhoven.

Serieus

Hoewel de wedstrijd tegen FC Den Bosch geen sportieve waarde meer kent, weigert Van Staa er een circusvoorstelling van te maken in het slotduel. ,,We gaan dus niet opeens de keeper in de spits zetten of zo’’, aldus Van Staa, die de laatste vijf duels op rij verloor met GA Eagles. ,,We nemen deze wedstrijd serieus. We willen het seizoen positief afsluiten voor eigen publiek. Koningsdag? Een drankje en tompouce moeten kunnen. Ik hoop dat iedereen op zijn eigen wijze geniet van deze dag.''

FC Den Bosch lijkt de ideale tegenstander. Ook de Brabanders zijn uitgespeeld en wonnen al elf duels op rij niet meer op vreemde bodem. De laatste keer was in december in Dordrecht.