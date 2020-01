Veerkrachtig GA Eagles knalt in Den Bosch clubrecord uit de boeken

wedstrijdverslagOp een zonnige, frisse middag in Den Bosch is het geschied: het stokoude clubrecord uit 1918 is door Go Ahead Eagles uit de boeken gespeeld. Voor de twintigste keer op rij bleef de Deventer club ongeslagen en dat niet alleen. Met een 2-3 overwinning na een snelle 2-0 achterstand zette GA Eagles een hele dikke kers op de taart.

Bij Go Ahead Eagles voerde trainer Jack de Gier noodgedwongen een wijziging door in de defensie. De afgelopen week geopereerde Sam Beukema werd in het hart van de defensie vervangen door Gino Bosz. Die mocht voor de eerste keer in de basis opdraven sinds de thuisduels tegen Den Bosch en Volendam van eind oktober. Collega-trainer Erik van der Ven van Den Bosch had meer kopzorgen wegens blessuregevallen. Nieuwkomer Junior van der Velden (Jong FC Utrecht) kreeg daarom meteen basisplaats. Jens van Son haakte in de warming-up geblesseerd af. Voor hem speelde Rik Mulders.

Go Ahead Eagles had binnen twee minuten de score al kunnen openen in de Vliert. Martijn Berden wist de bal van dichtbij echter niet voorbij Wouter van der Steen te schuiven. Een dure misser, zo bleek. Want Den Bosch was in de persoon van Kevin Felida heel wat effectiever. Go Ahead Eagles vergat druk te zetten op de inlopende middenvelder, wiens schot van een meter of twintig Hobie Verhulst te machtig bleek: 1-0.

Geschenk

De ploeg van De Gier bakte er in het eerste kwart verder weinig van met veel foute passes. De 2-0 van Oussama Bouyaghlafen – een kopbal van dichtbij na een voorzet van Luuk Brouwers – was dan ook volkomen terecht. Juist op dat moment, het draaide nog helemaal niet bij GA Eagles, schoot Berden na een inworp van Jaroslav Navratil en voorbereidend werk van Jenthe Mertens wel raak: 2-1. Een geschenk uit de hemel voor het verder matig opererende GA Eagles, dat aan Den Bosch een veel zwaardere kluif had dan in oktober (0-0). Veel viel er verder niet van Deventer zijde te noteren, behalve nog een fraaie uithaal van Bosz. Van der Steen pareerde.

De korte opleving voor rust werkte blijkbaar door, want Go Ahead Eagles begon uitstekend aan de tweede helft. Wat heet, Richard van der Venne zette vijf minuten na de thee de gelijkmaker op het bord met een fraaie volley van dichtbij: 2-2. De bedankjes voor het voorbereidende werk mochten naar Corboz. Ineens was de ploeg van De Gier los en werd het voetbal van Den Bosch steeds onsamenhangender.

Stralende ster

Met Adrian Edqvist voor Berden speelde De Gier zijn intussen bijna gebruikelijke troefkaart uit. Die had tegen Almere City al succes – Edqvist scoorde vrijwel meteen – en ook deze keer was het raak. Van der Venne vond Edqvist, die vond Corboz en die schoof de bal van dichtbij achter Van der Steen voor 2-3. Het stokoude clubrecord, na de 2-0 van Den Bosch niet meer dan een stip aan de horizon, was ineens een stralende ster geworden. Verhulst ranselde in de slotfase nog een bal van Rodrigues uit z’n kooi. En Donny van Iperen mocht als vervanger van Lieftink - na drie maanden blessureleed - ook delen in de Deventer feestvreugde. Daarna kwamen er kansen voor GA Eagles om de score een nog fraaier aanzien te geven, maar daar werkten Den Bosch en vooral Van der Steen niet aan mee.

Je zou het in de historische context bijna vergeten, maar de drie punten zijn voor GA Eagles natuurlijk ook heel belangrijk voor de ranglijst van 2020. Omdat bijna alle concurrenten voor de promotieplaatsen eerder in het weekend punten pakten, was het voor de ploeg van De Gier cruciaal om niet verder achterop te raken. Dat gebeurde uiteindelijk dus in stijl.

FC Den Bosch – Go Ahead Eagles 2-3 (2-1). 8. Kevin Felida 1-0, 24. Oussama Bouyaghlafen 2-0, 26. Martijn Berden 2-1, 50. Richard van der Venne 2-2, 70. Mael Corboz 2-3. Scheidsrechter: Van den Kerkhof. Toeschouwers: 3.122. Gele kaart: Brito (GA Eagles)