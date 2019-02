Veldmate baalt: ‘Dumfries maakt ippon, ik krijg strafschop tegen’

Jeroen Veldmate is altijd de gentleman, de voorbeeld-aanvoerder. Over arbitrage of tegenstander maar hoogst zelden een negatief woord. Vrijdagavond was dat even anders na de 4-4 tegen NEC.

,,Ik ben pislink’’, mopperde Jeroen Veldmate in de catacomben van het Deventer voetbalbastion. Waar heel NEC na het gelijkspel haast euforisch voor camera en notitieblok verschijnt, overheerst bij GA Eagles het chagrijn na het gelijkspel. ,,Ik snap wel dat we met z’n allen op die scheidsrechter afgaan. Dit is een emotionele sport en de emoties liepen bij ons hoog op. Ik begrijp het gewoon niet…. Deze arbiter nam de meest vreemde beslissingen.’’

Met de gegeven strafschop, diep in de tweede helft, als tragisch dieptepunt, oordeelde Veldmate. ,,De beste man wordt door de KNVB op pad gestuurd met fraaie richtlijnen, maar ik zie vorige week Dumfries van PSV een ippon uitdelen die onbestraft blijft. Ik kom in een licht duel met die jongen van NEC (Ferdy Druijff, red.). Als we hier al strafschoppen voor gaan gegeven…. Het hielp NEC terug in de wedstrijd. Zonder die strafschop hadden we hier heel anders gestaan.’’

Lachertje

Jeff Stans vult zijn aanvoerder nog maar even aan. ,,Die man verknalt onze avond‘’, bromde de middenvelder. Veldmate schudt zijn hoofd. ,,We hadden de wedstrijd na rust volledig onder controle. Waren iets minder dominant, maar kregen wel wat kansjes. Tot dat penalty-moment. NEC kreeg na dat cadeautje weer geloof en wij zakten weg. Dan is het wachten op problemen…’’