Veldmate, Berden en Lieftink fit genoeg voor basisplek tegen NAC

Dat bevestigde trainer Jack de Gier vrijdagmiddag. ,,Zowel Elmo als Jeroen is er zondag bij.’’ Lieftink ontbrak donderdag in de gewonnen bekerwedstrijd tegen IJsselmeervogels met lichte klachten die hij al overhield aan de wedstrijd tegen FC Den Bosch. Veldmate viel na een klein uurtje uit in de bekerwedstrijd. De aanvoerder kreeg een knietje in het bovenbeen. ,,Dat is een blessure die goed te behandelen is’’, aldus De Gier, die vrijdagochtend al goed nieuws kreeg over Berden. De rappe aanvaller hield hamstringklachten over aan het treffen. ,,Maar hij voelde zich weer goed.’’