Veldmate en GA Eagles verlost uit quarantaine: fysiek topfit op jacht naar nieuw contract

Het meest ervaren paard uit de stal van Go Ahead Eagles dartelde afgelopen week vrolijk mee tussen de al even uitgelaten veulens om zich heen. Jeroen Veldmate glundert. Na bijna twee maanden quarantaine sinds de uitbraak van het coronavirus was er na tijden van eenzaamheid die onverzadigbare honger naar de bal. ,,Ja, zo voelde het wel toen we voor de eerste keer het trainingsveld op gingen. Blij zijn met iets heel kleins. Gewoon weer drie kwartier tegen een bal aan trappen… het gaf me een fijn gevoel om met wat teamgenoten op het veld te staan. Ik ben 31 jaar, maar dit is nog steeds wat ik de komende jaren wil blijven doen.’’