Veldmate en Van der Venne schieten Go Ahead langs Jong FC Utrecht

Go Ahead Eagles heeft voor het eerst in 34 maanden weer eens een maandagavondwedstrijd gewonnen. De Deventer ploeg kende in De Galgenwaard weinig problemen met Jong FC Utrecht: 2-4. Jeroen Veldmate en Richard van der Venne waren beiden tweemaal trefzeker voor de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie.

De wedstrijd stond in het teken van Leon de Kogel, die na een auto-ongeluk op Malta zijn proefvoetbalcarrière heeft moeten beëindigen. Sindsdien kampt de oud-speler van Go Ahead en FC Utrecht met financiële problemen vanwege de torenhoge medische kosten en het feit dat zijn Spaanse werkgever UE Cornella een half jaar lang geen salaris betaalde. Behalve de supporters sloegen ook FC Utrecht en GA Eagles de handen daarop ineen.

In de rust kreeg de 27-jarige Houtenaar, die in de Galgenwaard op krukken de aftrap verrichtte, alvast een vette cheque van ruim 16.000 euro uitgereikt door Carolien van Meel, initiatiefneemster voor de benefietwedstrijd.

Eerste strafschop

Go Ahead had op dat moment al een comfortabele voorsprong te pakken. Het eerste half uur was amper het aangluren waard, maar een strafschop gaf de Deventer ploeg het gewenste zetje in de rug. Aanvoerder Jeroen Veldmate benutte de eerste penalty van het seizoen voor Go Ahead, nadat arbiter Christian Mulder een domme overtreding van Christopher Mamengi op Givan Werkhoven had bestraft.

Nog geen twee minuten later verdubbelde Richard van der Venne de voorsprong voor Go Ahead. De middenvelder krulde de bal vanaf zo’n 20 meter fraai in de verre hoek: 0-2. Go Ahead leek daarmee op rozen te zitten, maar Keelan Lebon bracht de spanning na een uur spelen terug in De Galgenwaard. Na een afgemeten dieptepass kon de aanvaller van Jong FC Utrecht vogelvrij richting doelman Hobie Verhulst stormen, waarna hij koelbloedig afrondde: 1-2.

De spanning was van korte duur, want Veldmate bracht met zijn tweede treffer van de avond - een fraai benutte vrije trap - de beslissing in de wedstrijd: 1-3.

Clubtopscorer

De mooiste goal van de avond moest toen nog komen. Ook Van der Venne zette zichzelf tweemaal op het scorebord en dat deed de middenvelder met een heel bekeken boogballetje in de verre hoek: 1-4. Daarmee loste Van der Venne de geblesseerde Thomas Verheydt af als clubtopscorer, met acht doelpunten.

Shayne Pattynama deed een kwartier voor tijd nog wat terug voor de thuisploeg (2-4), maar de zege kwam voor Go Ahead niet meer in gevaar. En zo slaagde de Deventer ploeg er voor het eerst in 34 maanden in om een maandagavondwedstrijd te winnen. Na de thuiszege van 11 april 2016 op FC Volendam (3-2) volgden zes remises en drie nederlagen, maar van die ‘vloek’ is Go Ahead nu dus verlost.

Jong FC Utrecht – Go Ahead Eagles 2-4 (0-2). 30. Jeroen Veldmate 0-1 (strafschop), 32. Richard van der Venne 0-2, 66. Veldmate 1-3, 69. Van der Venne 1-4, 73. Shayne Pattynama 2-4.

Scheidsrechter: Christian Mulder.

Toeschouwers: 871.

Gele kaart: Mokono (Jong FC Utrecht).

Opstelling Go Ahead Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz, Veldmate (79. Bliek), Baas; Stans, Van Moorsel, Van der Venne; Navrátil (72. Andrade), Werkhoven, Langedijk (63. Dekker).

Volledig scherm Willem Janssen, aanvoerder van FC Utrecht, reikte voor de aftrap twee ingelijste shirts (FC Utrecht en Go Ahead Eagles) uit aan Leon de Kogel, die beide clubs diende. © BSR Agency