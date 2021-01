Veldmate gunt worstelende GA Eagles-spits Hendriks zijn goal

Met een 2-0 voorsprong zat GA Eagles halverwege het thuisduel met de Limburgers eigenlijk al op rozen. Veldmate vond wel dat er in de tweede helft wat slordiger werd gespeeld. ,,Er kan zomaar een bal verkeerd vallen en tegen een ploeg die meer in vorm is, kan dat zomaar fataal zijn’’, zei de aanvoerder. ,,Nee, het eerste doelpunt was niet op deze manier ingestudeerd. Ik kan nu liegen door te zeggen dat alle credits gaan naar ons trainen op varianten, maar dat is niet zo. Al is het ook niet echt geluk.’’