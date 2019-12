Veldmate koppelt GA Eagles in KNVB-beker aan IJsselmeervogels

Go Ahead Eagles komt in de derde ronde van de KNVB-beker uit tegen de amateurs van IJselmeervogels. De Deventer ploeg speelt een uitwedstrijd. Dat is de uitkomst van de loting zaterdagavond.

Jeroen Veldmate was samen met Hugo Borst betrokken bij de lotingsprocedure en mocht de kokers uit bak vissen. De GA Eagles-aanvoerder kreeg de invitatie na de bekerstunt van de Deventer ploeg, dinsdag bij FC Twente (2-5). Veldmate bezorgde Feyenoord wederom een ver uitduel in de achtste finales bij Fortuna Sittard, de club die PEC Zwolle elimineerde. Ajax krijgt in de Arena bezoek van de amateurs van Spakenburg.

De Gier content

GA Eagles treft met IJsselmeervogels de nummer twee van de zaterdag tweede divisie. De club uit Spakenburg schakelde in de vorige ronde de amateurs van Stedoco uit (1-0). Waar Veldmate in de studio al tevreden knikte, kon GA Eagles-trainer Jack de Gier ook prima leven met IJsselmeervogels als volgende bekeropponent. ,,Ik had Jeroen eigenlijk om Spakenburg gevraagd. Nou ja, het blijft in ieder geval hetzelfde dorp‘’, grapte De Gier zaterdagavond. ,,Het zal zeker geen eenvoudige opdracht worden, maar wij zijn het aan onze stand verplicht te winnen en een ronde verder te komen.‘’

IJsselmeervogels was in de jaren negentig al drie eerder tegenstander van GA Eagles in de KNVB-beker. De Deventenaren waren even zo vaak de sterkste.

Kwartfinale

Mocht GA Eagles nog een ronde verder bekeren dan is de winnaar van het treffen FC Eindhoven-FC Utrecht tegenstander. Die kwartfinale is dan eind februari in de eigen Adelaarshorst. Eind maart is de halve finale en lonkt een mogelijk duel in eigen huis met Ajax. ,,Maar zo ver kijken we nog maar even niet‘’, besloot De Gier.

De wedstrijden in de achtste finales van de KNVB-beker worden gespeeld op 21, 22 en 23 januari 2020. Wanneer GA Eagles afreist naar sportpark De Westmaat in Spakenburg wordt komende week bekend.

Programma achtste finale KNVB-beker:

Fortuna Sittard - Feyenoord (A)

Heracles - Vitesse (B)

FC Eindhoven FC Utrecht (C)

Ajax – Spakenburg (D)

Heerenveen – Willem II (E)

IJsselmeervogels - Go Ahead Eagles (F)

TOP Oss – AZ (G)

NAC - PSV (H)

Kwarfinales:

G – H (1)

B – D (2)

E – A (3)

F – C (4)