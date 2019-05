Veldmate kopt Go Ahead in absolute slotfase naar finale

Jeroen Veldmate heeft Go Ahead Eagles in de absolute slotfase naar de finale van de play-offs gekopt. Door de doeltreffende kopbal van de aanvoerder, een minuut voor tijd, won de Deventer ploeg met 1-0 bij FC Den Bosch en dat was na de 2-2 in Deventer voldoende.

Lange tijd leek Go Ahead geen aanspraak te maken om de eindstrijd te bereiken van de nacompetitie, voor promotie naar de eredivisie. Maar de captain liet het uitvak vlak voor tijd dus alsnog brullen van geluk.

Aanvankelijk was het spel allesbehalve best, al zal niemand daar nog van wakker liggen in Deventer. Waar Go Ahead afgelopen zondag in eigen huis vanaf minuut één het initiatief nam, was dat woensdagavond in De Vliert wel anders. De Deventer ploeg speelde slordig en kwam er maar mondjesmaat uit tegen de Bosschenaren, die aanvankelijk wat meer aanvallende intenties toonden dan in het heenduel (2-2).

Loeihard

Toch was de grootste kans voor de rust voor Go Ahead. Uit het niets schoot Richard van der Venne de bal loeihard tegen de paal, nadat Paco van Moorsel de bal had klaargelegd met zijn schouder.

Diezelfde Van Moorsel kreeg in het begin van de tweede helft dé kans om Go Ahead op voorsprong te zetten. Na een puike voorzet van Jeff Stans kon de Bosschenaar van dichtbij binnentikken, maar de gelegenheidsspits van Go Ahead timede verkeerd en miste de bal volledig. Afgelopen zondag was Van Moorsel al de schlemiel door een strafschop te missen en ook nu had hij moeten scoren.

Vuur

Met die mogelijkheid kwam er wel wat meer vuur in de wedstrijd. Ook de thuisploeg liet zich daarbij niet onbetuigd. Jort van der Sande kreeg een grote kopkans, maar doelman Hobie Verhulst voorkwam met een uitgestoken arm een tegentreffer.

Na een uur spelen bracht trainer John Stegeman Thomas Verheydt in de ploeg, die buiten de basisformatie was gelaten ten faveure van de tegenvallende Pieter Langedijk. Go Ahead ging vol op jacht naar de winst en daarmee een plek in de finale van de play-offs. Maar Bosschenaar Sven Blummel had de beslissing op zijn schoen, een kwartier voor tijd. Vogelvrij voor Verhulst schoot hij echter te slap in en liet Go Ahead daarmee in leven.

RKC

Wat heet, Jeroen Veldmate zorgde er met zijn kopbal in de slotfase dus voor dat Go Ahead nog volop kans maakt op promotie naar de eredivisie. Daarin is RKC Waalwijk de tegenstander. Go Ahead reist aanstaande zaterdag af naar Waalwijk (aftrap 18.30 uur) en speelt vervolgens dinsdag thuis de return.

FC Den Bosch – Go Ahead Eagles 0-1 (0-0). 89. Jeroen Veldmate 0-1.

Scheidsrechter: Van den Kerkhof.

Toeschouwers: 6900.

Gele kaart: Verbeek (FC Den Bosch); Baas, Stans, Van der Venne (Go Ahead Eagles).

Opstelling Go Ahead Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz (89. Bliek), Veldmate, Baas; Stans, Van der Venne, Bakx (61. Verheydt); Navrátil, Van Moorsel, Langedijk (77. Pouwels).

Een pittige opdracht, want deze eeuw slaagde Go Ahead er in negen duels nog geen enkele keer in te winnen van Den Bosch. Een vierde uitschakeling wil de ploeg van trainer John Stegeman dan ook voorkomen. Go Ahead begint zonder spits Thomas Verheydt aan de wedstrijd. Hij begint op de bank, waardoor Paco van Moorsel als diepste aanvaller fungeert. Pieter Langedijk begint als linksbuiten aan het duel.

Uitverkocht

Stadion De Vliert is vanavond tot de laatste plek; de laatste keer dat FC Den Bosch in een vol eigen stadion speelde was in 2012 toen Willem II in de nacompetitie op bezoek kwam.

De laatste Deventer zege in Den Bosch dateert uit 2015: 2-4. De laatste doelpuntenmaker van GA Eagles in Den Bosch was Manchester City-huurling Aaron Nemane, vorig jaar april.

GA Eagles wordt gesteund door 475 meegereisde fans uit Deventer. Het duel wordt gefloten door arbiter Marin van den Kerkhof.