Veldmate: ‘Laten we hopen dat dit het dieptepunt was’

De teleurstelling droop van zijn gezicht in de catacomben van het Jan Louwers Stadion in Eindhoven. ,,Laten we hopen dat dit het dieptepunt was, want vanavond ging zo’n beetje alles verkeerd bij ons. We brachten elkaar continu in moeilijkheden en hielpen Jong PSV in het zadel. Neemt niet weg dat zij vanavond erg goed hebben gespeeld.”