Veldmate terug bij GA Eagles, beladen duel voor De Gier

VOORBESCHOUWINGHet is ruim 120 dagen geleden dat Jeroen Veldmate zijn laatste officiële wedstrijd speelde voor GA Eagles. Vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) in Nijmegen komt aan de droogte een einde als de aanvoerder in de lastige uitbeurt bij NEC zijn rentree maakt.

,,Mooi dat hij er weer bij is’’, erkende trainer Jack de Gier tijdens het perspraatje na de donderdagtraining. Het is de eerste keer dat de trainer van GA Eagles zijn captain kan opstellen. De 30-jarige routinier wordt al sinds vorig seizoen geteisterd door een achillespeesblessure, die tijdens de voorbereiding verergerde. ,,Ik baalde in het begin wel toen hij wegviel, Veldmate is belangrijk voor ons en heeft vorig seizoen vanwege de belangen in de play-offs noodgedwongen lang doorgespeeld. Maar nee, ik heb geen druk op hem uitgeoefend. Dat heb ik bij de medische staf geparkeerd.’’

Quote Ik baalde in het begin wel toen hij wegviel, Veldmate is belangrijk voor ons en heeft vorig seizoen vanwege de belangen in de play-offs noodgedwon­gen lang doorge­speeld. Jack de Gier, Trainer GA Eagles

Na ruim twee maanden afwezigheid is Veldmate weer volledig fit en verdringt hij Julius Bliek uit de basisformatie. Sam Beukema, die woensdag een contract ondertekende voor de komende twee seizoenen in De Adelaarshorst, blijft staan in het hart van de defensie. ,,We kunnen nu echt gaan werken aan stabiliteit en vastigheid in het elftal’’, aldus De Gier.

Fitte selectie

Met de terugkeer van Veldmate heeft de trainer immers een nagenoeg fitte selectie tot zijn beschikking. Ook Nicolas Abdat is hersteld van zijn teenkwetsuur, maar de Duitser verdrijft Elso Brito niet uit de basisformatie die verder ongewijzigd is ten opzichte van het thuisduel met Jong Ajax. Alleen de langdurig geblesseerde Wout Droste ontbreekt bij GA Eagles. ,,Een volledige selectie, dit is voor ons de ideale situatie.’’ De Gier weet dat hij lastige keuzes moet maken. Mannen als Gino Bosz, Antoine Rabillard en Alexander Bannink bemannen de reservebank. ,,Tuurlijk is het lastig voor ze, maar we zijn als technische staf duidelijk geweest en ze pakken het goed op.’’

Beloften

Het geeft GA Eagles en De Gier flink wat mogelijkheden om een wedstrijd te kantelen. ,,We hebben een brede groep. Vergeet niet dat onze beloftenploeg ook nog ongeslagen is in een competitie met veelal eredivisieteams. Ze groeien met de week en de breedte van de selectie is onze kracht.’’

Revanche

Die nodig zal zijn tegen NEC. Voor De Gier is het een beladen treffen in Nijmegen. Afgelopen seizoen was de Diemenaar er nog de hoofdtrainer, maar werd hij tijdens een rampzalig seizoen van NEC in april ontslagen. Veel woorden wil de Gier er een dag voor de gevoelige ontmoetingen er niet aan kwijt. Van revanchegevoelens wil hij niets weten. ,,Ik zie er ook niet tegenop. Het is voor mij niet gelopen zoals ik wilde bij NEC. Dat is jammer, maar daar ga ik mijn spelers niet mee belasten. Ik hoop dat ze deze wedstrijd willen winnen voor mij. Zoals we elke wedstrijd willen winnen.‘’

Beroerde start

NEC kent ook deze jaargang een uiterst beroerde start. Zowel sportief als financieel. De Nijmeegse club zit in acute nood en heeft drie maanden huurachterstand bij de gemeente inzake stadion De Goffert. Ook kampt NEC met een flink gat in de begroting en legde het eerder in de week al contact met Mikhail Ponomarev, de Russische voorzitter van KFC Uerdingen 05, om zeven ton op te hoesten. ,,Bij NEC is altijd wat aan de hand’’, weet De Gier. ,,Maar de club komt er altijd weer bovenop. Ook nu.’’ Alleen vrijdag nog even niet, haast De Gier zich te zeggen. ,,Het is een topduel in de eerste divisie, een mooi affiche. Maar het zal een zware avond worden voor ons.’’