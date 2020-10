Veldmate verklapt: kopgoals GA Eagles geen toeval

,,We trainen elke week op kopballen en geloof het of niet, net als die vrije trap tegen Cambuur hadden we deze corner ook ingestudeerd’’, vertelde Veldmate in de catacomben van stadion De Geusselt. De rake kopbal van Beukema, nadat Jay Idzes ook al met het hoofd voor 0-1 had gezorgd, zette Go Ahead Eagles in de eerste helft op het juiste spoor richting de overwinning. ,,Het draait natuurlijk wel allemaal om hoe je die bal trapt in de wedstrijd. Je kunt lopen of een blok zetten wat je wilt, die bal moet wel op de goede plek vallen.’’