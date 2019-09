Veldmate voor eerste keer in selectie van GA Eagles

Ook grote namen Jong Ajax krijgen Go Ahead Eagles niet omver in eigen huis

18 september Kasper Dolberg, Carel Eiting, Mitchell Dijks, Sam Hendriks of Andre Onana. Wie Ajax de afgelopen jaren ook in het veld bracht bij de Amsterdamse beloftenploeg, een overwinning op Go Ahead Eagles in de Adelaarshorst was er nog nooit voor Jong Ajax.