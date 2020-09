Veldmate wijst na ingestudeerde vrije trap op Dortmund en Guerreiro: ‘Geen toeval, deze goal’

,,Als ik je vertel dat we daar op hebben getraind, dan geloof je me niet, maar het is echt zo”, glunderde de aanvoerder van Go Ahead Eagles. Hij refereerde naar een vrije trap van Raphaël Guerreiro namens Borussia Dortmund in december 2018, thuis tegen Werder Bremen. De goal van Veldmate, nu met de Duitse debutant Erkan Eyibil als aangever, had er inderdaad veel van weg. ,,Het was geen toeval, deze goal.”

De overwinning van Go Ahead Eagles was verrassend, zeker omdat het de eerste keer sinds 2007 was dat de ploeg uit Deventer won in Leeuwarden. ,,Cambuur draait goed, is op elkaar ingespeeld”, wist Veldmate. ,,Het plan was om óf gezamenlijk te voetballen, óf gezamenlijk in te zakken. Het begint met een plan en de koppen die dezelfde kant op staan. En het balletje moet natuurlijk net goed vallen, daar mogen we niet over klagen.”