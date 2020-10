Veldmate ziet GA Eagles nu ook aanvallend excelleren

Van dichte poort in Beltrum naar betaald voetbal: Arbiter Martijn Vos maakt entree in profwereld

21 oktober De dichte poorten in Beltrum vormden eind 2011 geen enkel beletsel voor de fluitende tiener Martijn Vos. Zijn debuut als 16-jarige scheidsrechter in de krochten van het amateurvoetbal vormde de aftrap van een carrière die een ongekende vlucht nam en morgen van een eerste kroon wordt voorzien. De 26-jarige Warnsvelder debuteert als arbiter in het betaalde voetbal bij Jong FC Utrecht en TOP Oss.