Verbanning versnelt scheiding tussen Overgoor en GA Eagles

Voetbal beheerst zijn leven. Al twintig jaar. Maar de laatste seizoenen is de schaduwzijde van een kille machowereld er eentje waar Sjoerd Overgoor zich verre van senang voelt. Leeuwarden, het Hongaarse Szombathely en Deventer brachten niet het voetbalgeluk wat de middenvelder in zijn topjaren hoopte te vinden. Dit seizoen brokkelde de statuur van de routinier (30) bij Go Ahead Eagles verder af. Slechts zestien competitieminuten, drie invalbeurten en anderhalf uur kat en muis in de Arena tegen Ajax; het zijn de kruimels waarmee Overgoor het onder trainer John Stegeman moet doen. Nu de clubleiding de Achterhoeker heeft afgeschreven en Overgoor verpietert in ‘kleedkamer 2’ dreigt het al maanden zo onvermijdelijke afscheid. ,,Dit is een prachtclub en ik wilde hier graag mijn carrière afsluiten. Het loopt anders.’’