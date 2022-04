Verbazing in het stadion als GA Eagles-spits Lidberg de bal onder zijn shirt verstopt: ‘Eindelijk kon ik het grote nieuws vertellen’

Foeke Booy (59) werd getroffen door een hersenin­farct: ‘In één klap was ik doof én blind’

De paniek is groot wanneer Foeke Booy (59) in één klap doof en blind wordt. Het blijkt een herseninfarct. Wat volgt is een onzekere tijd, vol emotie en angst. Inmiddels is de voormalige spits van PEC Zwolle en oud-trainer van Go Ahead Eagles hersteld en kijkt hij uit naar de IJsselderby van zondag. ,,Ik heb zoveel geluk gehad.”

2 april