Verdediger Bakker nadert contract bij GA Eagles

Cam­buur-bastion schier onneembare vesting voor Go Ahead Eagles

10:08 Go Ahead Eagles blaakt al niet van het zelfvertrouwen na de 0-0 in Dordrecht en dan wacht er in de tweede speelronde ook nog eens de kraker tegen Cambuur. De uitbeurt in Leeuwarden is voor de Deventer club slechts zelden de bron van jubel.