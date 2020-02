Verdediger Brito lijkt bekerduel met FC Utrecht te halen

reactie Getergde Bannink haalt zijn gram tegen Eindhoven

7 februari Na basisplaatsen tegen IJsselmeervogels en NAC Breda moet Alexander Bannink het weer doen met een reserverol bij Go Ahead Eagles. In het thuisduel met FC Eindhoven maakte de aanvallende middenvelder met een doelpunt en een assist duidelijk dat hij niet over het hoofd gezien wil worden.