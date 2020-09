Verdediger Justin Bakker kan alvast pen pakken voor signeren contract bij Go Ahead Eagles

Prominen­ten niet overtuigd van kracht GA Eagles: ‘Aanvallend zwak en vat vol twijfels, maar Van Wonderen als nieuwe Mourinho’

29 augustus Go Ahead Eagles opent morgen aan de Krommedijk tegen FC Dordrecht het seizoen in de eerste divisie. De Deventer ploeg is zeker geen kampioenskandidaat, oordelen de (regionale) prominenten die opveren als trainer Kees van Wonderen ter sprake komt. Maar de bewierookte coach kan niet toveren. Een rol als uitdagende dark horse lijkt voor de Deventer ploeg het oogst haalbare.