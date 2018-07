Verdediger Ketting mag op zoek naar nieuwe club

Pech voor GA Eag­les-kee­per: Verhulst in het gips

7 juli De eerste trainingsweek van het nieuwe seizoen is nog niet voorbij of Hobie Verhulst staat al met fysiek ongemak aan de zijlijn. De keeper van Go Ahead Eagles kampt met een scheurtje in het bot van de duim en ontbreekt zaterdagavond in de eerste oefenwedstrijd tegen Terwolde.