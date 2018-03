Verdediger Ketting straalt op fraai rapport GA Eagles

Hoewel de Jupiler League-wedstrijd het aangluren amper waard was op het Afas Trainingscomplex, was het collectieve optreden van de Deventer troepen uitstekend. Vrijwel alle Eagles speelden vanuit hun taak, waarbij vooral het defensieve blok opvallend stabiel was.

De laatste linie kreeg de afgelopen maanden vaak kritiek, maar de prima keeper Sonny Stevens is nu al twee wedstrijden op rij niet geklopt. Daar slaagde GA Eagles dit seizoen nog niet eerder in. Met de sturende en coachende aanvoerder Xandro Schenk en de uitblinkende Rick Ketting - fysiek sterk in de duels, belangrijk op de doellijn – was het fundament van de ploeg in orde. Zoals ook Jeff Stans met zijn loopvermogen en slimme overtredingen op het juiste moment, aantoont dat hij een meerwaarde is voor dit GA Eagles. Met Sjoerd Overgoor was hij tegen Jong AZ en Jong Ajax (0-2 winst) het kloppend hart van net elftal.