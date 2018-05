Verdediger Lelieveld op huurbasis van Vitesse naar GA Eagles

Lelieveld komt uit Hattem en maakte in 2006 de overstap naar de gecombineerde jeugdopleiding van Vitesse en AGOVV. Op 30 juli 2015 debuteerde Lelieveld op 17-jarige leeftijd in het eerste elftal van Vitesse, in de uitwedstrijd tegen Southampton in de derde voorronde van de Europa League. Afgelopen seizoen stond hij in de basis tijdens de Europa League-wedstrijden tegen Nice (1-0) en Lazio Roma (1-1).