Verdediger Levi Opdam van AZ naar GA Eagles

Opdam is de door Go Ahead zo gewenste rechterverdediger. De 21-jarige Alkmaarder – die ook op de linkerflank uit de voeten kan - groeide op bij de eredivisieclub in zijn woonplaats. Bijna twee jaar geleden debuteerde Opdam in de hoofdmacht van AZ, die in februari 2016 in de KNVB-beker met 1-0 te sterk was voor HHC Hardenberg. Vier dagen later debuteerde hij tegen Vitesse ook in de eredivisie.