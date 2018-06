Verdediger Roland Baas maakt overstap naar GA Eagles

De komst van Baas naar de Adelaarshorst is opvallend. Er waren flink wat clubs in de markt voor de talentvolle 22-jarige verdediger. De voormalig jeugdinternational van Oranje doorliep de gecombineerde jeugdopleiding van Cambuur en FC Groningen.

In De Kuip tegen Feyenoord debuteerde Baas in de hoofdmacht van FC Groningen, maar tot een definitieve doorbraak kwam het niet. Daar slaagde de 22-jarige Winschoter pas dit seizoen bij Heracles in. Baas kwam tot veertien duels, maar de nieuwe trainer Frank Wormuth zag geen toekomst voor Baas in Almelo. Stegeman heeft dat wel en liet hem debuteren bij Heracles. De coach uit Epe neemt hem nu mee naar Go Ahead Eagles.