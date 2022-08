Verdediger Van Anholt op proef bij Go Ahead Eagles

transfer IJslandse internatio­nal moet GA Eagles impuls geven op middenveld

Wat al even in de lucht hing, is nu officieel. Willum Thor Willumsson is speler van Go Ahead Eagles. De 23-jarige IJslandse middenvelder en international komt over van BATE Borisov en tekent in Deventer een contract voor twee seizoenen.

15 juli