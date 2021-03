Verdediger Van Looy uit Epe via stage bij GA Eagles op zoek naar juiste toekomstpad: ‘Terugkeer naar Scandinavië zie ik wel zitten‘

Wie Sander van Looy drie jaar geleden als speler van PEC Zwolle had voorspeld dat hij in de lente van 2021 het roodgele shirt van Go Ahead Eagles over de schouders zou trekken, kon op een meewarige blik rekenen. Maar het profbestaan in Zwolle bleek eindig en via een avontuur in Zweden is er nu de proefperiode bij de Zwolse aartsrivaal uit Deventer. ,,Nee, ik heb nog geen lading negativiteit over me heen gehad vanuit Zwolle’’, lacht Van Looy na de 3-2 nederlaag met GA Eagles, zaterdagmiddag tegen de reserves van eredivisionist Heerenveen. ,,Ik ben alweer een paar jaar weg bij PEC en was ook geen basisspeler in het eerste elftal. Dat haalt de grootste angel wel uit de rivaliteit.’’