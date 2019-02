Verdediger Veldmate neemt GA Eagles met twee treffers bij de hand

Niet eerder scoorde Jeroen Veldmate als prof twee keer in één wedstrijd. Maandagavond had de aanvoerder van GA Eagles de primeur en nam de Deventer ploeg bij de hand op weg naar de 2-4 zege op Jong FC Utrecht.

,,In de jeugd heb ik wel eens twee doelpunten gemaakt, als prof nog niet’’, lachte Veldmate in stadion Galgenwaard. ,,Het voelt wel lekker….’’ De eerste strafschop van GA Eagles dit seizoen schoot Veldmate onberispelijk binnen voor de 0-1, na rust tekende hij met een fraaie vrije trap voor de 1-3. ,,De bal lag lekker voor een linkspoot. Langedijk was er net uit en Bakx was ziek. Toen mocht ik het doen.’’

De twee tegentreffers van Jong FC Utrecht zaten Veldmate niet lekker. ,,Dat sloeg nergens op. Die gaven we echt te gemakkelijk weg. Gelukkig scoren we vier keer, dat was ook al even geleden en hadden we als ploeg wel even nodig. Nee, het was niet goed vanavond, maar we hebben gedaan wat we moesten doen en de drie punten gepakt.’’

De Kogel

Op een avond die volledig in het teken stond van Leon de Kogel. Het karakter van de benefietwedstrijd leidde GA Eagles niet af, aldus Veldmate. ,,Wij zijn profs en moeten ons ding doen. Maar natuurlijk houdt het ons bezig. Wij lezen alle verhalen ook over hem. Dat is indrukwekkend en raakt je. Dan moet je wel relativeren, vind ik. Als het om gezondheid gaat, of familie, is voetbal slechts bijzaak.’’