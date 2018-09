Verheydt: ‘GA Eagles gretig naar drie punten tegen FC Volendam’

Verheydt kent geen twijfels. ,,Go Ahead moet in eigen huis altijd voor de winst gaan, dus ook tegen Volendam. Wij hebben volop kwaliteit in de ploeg en zijn gretig om in een volle Adelaarshorst te laten zien waartoe we met deze ploeg in staat zijn. Wij hebben drie keer gewonnen en hoewel qua spel echt alles nog niet geweldig is, moeten we de drie punten in huis kunnen houden.’’

Collectief

Verheydt roemt het Deventer collectief, dat donderdag weer met een ferme lach over het trainingsveld dartelde. ,,De sfeer is top. Ja, iedereen voelt zich goed en wij hebben geen individualisten die er bovenuit springen of voor zichzelf op het veld staan. Dat is mooi, maar we moeten ook realistisch zijn. Ons spel kan soms nog veel beter en hoe gaan we er binnenkort mee om als er een keer een nederlaag wordt geleden? Nee, daar moeten we voorlopig nog maar niet aan denken. Eerst volle bak tegen Volendam…’’

Pouwels