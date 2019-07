Verheydt in het roodgeel: van ‘bijenbeul’ tot beestachtige borstassist

Bosz herstelt snel en hervat groepstrai­ning bij Go Ahead; Verheydt ontbreekt

17 juli Gino Bosz heeft de groepstraining bij Go Ahead Eagles hervat. De centrale verdediger was de afgelopen weken herstellende van een knieoperatie, maar deed woensdagochtend al weer volledig mee met de veldtraining in Terwolde.