Verheydt is weer pijnvrij, maar Stegeman is voorzichtig met spits

Go Ahead Eagles verschijnt zondagmiddag zonder verrassingen in de basisopstelling aan de aftrap op Het Kasteel. Trainer John Stegeman stuurt in het uitduel met Sparta dezelfde elf namen het Rotterdamse kunstgras op als afgelopen vrijdag tegen NEC (4-4).

Spits Thomas Verheydt is op de weg terug van een hielblessure, maar zal zondagmiddag zeker niet starten. ,,Thomas is weer pijnvrij. Maar zijn blessure is ontstaan op kunstgras, dus je kunt je afvragen of het dan verstandig is hem op die ondergrond zijn rentree te laten maken", zei Stegeman. ,,Als staf beslissen we na de afsluitende zaterdagtraining of we Thomas meenemen naar Rotterdam of niet.”

De coach kiest opnieuw voor Paco van Moorsel als centrumspits. ,,Paco is eigenlijk een nummer 10, maar als centrumspits vind ik ook dat hij het heel goed doet. Hij laat de ploeg beter voetballen, speelt heel slim tussen de linies en maakt ook op de juiste momenten ruimte vrij voor teamgenoten.”

Switch

Stegeman schatte Sparta voor de start van de competitie in als een van de voornaamste titelkandidaten in de Keuken Kampioen Divisie. Maar de Rotterdammers staan ruim over de helft van de competitie ‘slechts’ vierde, met twee punten minder dan Go Ahead. ,,Ik vind Sparta nog steeds een geweldige ploeg, vooral aanvallend hebben ze heel veel kwaliteit. Maar ze zijn wel wat zoekende en onlangs geswitcht van 5-3-2 naar 4-4-2. Zeker in de omschakeling blijven ze levensgevaarlijk. Aan ons de taak om vroeg druk te zetten en de restverdediging goed te organiseren.”

Go Ahead maakte in de afgelopen twee wedstrijd liefst acht goals, maar kreeg er ook zes om de oren. Wordt het zondagmiddag opnieuw een doelpuntenfestijn? ,,Laten we het hopen", grijnsde Stegeman. ,,We voetballen immers ook om het publiek te vermaken. Maar dan wel met Go Ahead aan de juiste kant van de score, uiteraard.”