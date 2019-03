Verheydt kan spelen voor GA Eagles; Stans en Veldmate niet

Thomas Verheydt is fit genoeg om vrijdagavond (20.00 uur) in actie te komen tegen FC Volendam. De spits was een twijfelgeval bij Go Ahead Eagles, maar de medische staf acht het verantwoord dat de aanvalsleider in actie komt op het kunstgras in het Kras Stadion.

Trainer John Stegeman wijzigt daarom niets aan de basisploeg die vorige week vrijdag na een prima optreden met 2-0 te sterk was voor MVV. De captains van de Deventer ploeg, Jeff Stans (knie) en Jeroen Veldmate (hamstring) ontbreken in Volendam. Net als tegen MVV krijgt Istvan Bakx – die de controlerende rol van Stans overneemt centraal op het middenveld - de aanvoerdersband om de arm.

Meevaller

Verheydt kreeg eerder in de week op de training een trap en werd woensdag uit voorzorg aan de kant gehouden door Stegeman. Donderdagochtend meldde de spits zich weer op het trainingsveld in Wesepe en is daarmee speelklaar voor het treffen aan de dijk. Een meevaller voor Go Ahead én Verheydt, aangezien hij tegen MVV na ruim vijf weken net terug was van een hielkwetsuur die hij in januari opliep op de harde artificiële velden. Tegen zijn oude club uit Maastricht toonde hij als diepste aanspeelpunt zijn waarde voor het Deventer aanvalsspel. ,,Er is geen risico, Verheydt kan spelen’’, meldde Stegeman donderdagmiddag.

Irritatie

Voor Stans en Veldmate komt de wedstrijd in Volendam te vroeg. ,,We bekijken het van week tot week.’’ Stans kampt nog steeds met klachten in de knie. Veldmate is op de weg terug, maar de aanvoerder nu al op kunstgras te laten terugkeren gaat Stegeman te ver. ,,Daar heeft het mee te maken. Het seizoen is nog lang. Het heeft geen zin om nu blijven irritatie te krijgen door te vroeg weer te beginnen.’’

Bewijzen

In de basisploeg verandert Stegeman verder niet. Bruno Andrade krijgt tegen Volendam wederom de voorkeur als linksbuiten, na zijn gedegen optreden tegen MVV waarin hij Go Ahead ook op 1-0 schoot. Maarten Pouwels is de tweede spits in de wedstrijdselectie. Hij krijgt op de bank gezelschap van een opvallende verschijning: debutant en jeugdspeler Zakaria Eddahchouri.

Quote Ik eis het maximale van spelers en ze moeten bereid zijn het uiterste uit zichzelf te halen. Nee, het vertrouwen verlies ik niet, maar ze moeten zich wel bewijzen bij mij John Stegeman, Trainer GA Eagles

In de selectie ontbreken Jairzinho Slijngard, Dennis Hettinga, Desney Bruinink, Jarno van den Bos en Givan Werkhoven. ,,Spelers moeten bij zichzelf te rade gaan als ze niet bij de selectie zitten’’, aldus Stegeman. ,,Ik kijk per wedstrijd wat mijn elftal nodig heeft. Op dit moment vind ik deze jongens niet goed genoeg. Ik eis het maximale van spelers en ze moeten bereid zijn het uiterste uit zichzelf te halen. Nee, het vertrouwen verlies ik niet, maar ze moeten zich wel bewijzen bij mij.’’ En dus krijgen de spitsen Eddahchouri en Pouwels de voorkeur tegen Volendam. ,,Maarten werkt hard en laat zien dat hij beter wil worden. Dan kies ik nu voor hem.’’

Volendam

Met FC Volendam treft Go Ahead een ploeg die in een aardige vorm verkeert. Sinds 18 januari tegen FC Eindhoven (1-3) is de ploeg van voormalig GA Eagles-trainer Hans de Koning ongeslagen. ,,Het telt alleen allemaal nog niet echt aan met al die gelijke spelen’’, aldus de coach van FC Volendam. De dijkbewoners speelden vier keer gelijk in de laatste zes duels. ,,We mikken met Volendam op de play-offs. De komende weken zal er veel duidelijk worden met ons zware, maar mooie programma met Go Ahead, FC Twente, Cambuur en MVV.’’

De laatste zege van Go Ahead in Volendam dateert van tien jaar terug. ,,Ik verwacht een attractief duel’’, aldus De Koning. ,,Wij willen graag voetballen, net als Go Ahead dat een goed ploegje heeft. Ik kijk uit naar deze wedstrijd.’’

Daar sluit Stegeman zich bij aan. ,,Ik verwacht een open wedstrijd. Spektakel, aanvallend voetbal; dat is Volendam. Daarnaast heeft Hans de Koning de zaak aardig op de rit gekregen daar. Knap van hem. Het zal lastig genoeg worden.’’