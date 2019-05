Verheydt mist als enige de beslissende goal: ‘Kan mij het schelen!’

Terwijl zijn medespelers en alle 475 meegereisde supporters van Go Ahead Eagles uit hun plaat gingen, na de allesbeslissende treffer van Jeroen Veldmate, stond Thomas Verheydt moederziel alleen aan de zijkant. Met zijn bebloede hoofd in een tulband gewikkeld.

Met grote ogen en nog altijd wat bloedresten op zijn voorhoofd, blikte de invaller terug op het even euforische als curieuze moment. ,,Ik ben de enige in het stadion die de goal niet heeft gezien”, zei hij. Gevolgd door een gulle lach. ,,Kan mij het schelen, het gaat om de winst. We zijn door!” De 1-0 zege bij FC Den Bosch was na het 2-2 gelijkspel in Deventer exact voldoende voor een finaleplek in de play-offs.

Elleboog

Verheydt was vlak voor de winnende treffer, een minuut voor tijd, naar de kant verwezen door arbiter Van den Kerkhof. Vanwege een hoofdwond. ,,M’n voorhoofd lag helemaal open, nadat ik er vol een elleboog op had gekregen. Geen idee meer van wie. Ik wilde snel weer het veld in, maar moest vervolgens opnieuw naar de kant omdat het bleef bloeden. En ik stond net met mijn rug naar het veld toen die bal erin vloog.”

Daarna maakte Verheydt alsnog de sprint van zijn leven om het feestje mee te vieren. Zo te zien zat het wel goed met zijn lies. Daar had hij de afgelopen dagen wat last van gehad, reden voor trainer John Stegeman om hem buiten de basisformatie te houden. ,,Dat begreep ik wel”, zei Verheydt.

Bomvol