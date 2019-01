Verheydt ontzien door Stegeman, Stans en Bliek terug bij GA Eagles

Het doorschuiven van Van Moorsel vanuit het middenveld maakt de weg vrij voor de verwachte terugkeer van Jeff Stans in de basisploeg, zo bleek op de woensdagochtendtraining van Go Ahead. Stans ontbrak zondag in de verloren wedstrijd tegen Roda JC (3-1) nog vanwege de naweeën van een griepaanval. De controleur werd node gemist in Kerkrade. Stans moet tegen Almere City de balans op het middenrif bewaken door kort voor het defensieve hart van de ploeg te spelen. Daar vervangt Julius Bliek tegen Almere City de - na zijn vijfde gele kaart - geschorste Gino Bosz.

Verheydt

Hoewel een woensdagtraining nog niet alles bepalend is, moet het oranje-hesje van de reserveploeg voor Verheydt als een onaangename verrassing zijn gekomen. De spits scoorde dit seizoen tot dusver zes keer voor Go Ahead en liet tegen Roda JC ook een paar flinke kansen onbenut. Toch is Stegeman vooral kritisch op de omschakelmomenten en verdedigende arbeid van de aanvalsleider, die op de training werd ontzien door Stegeman. Het was niet Verheydt, zoals eerder werd gemeld, maar ploeggenoot Van der Venne die hardop werd bekritiseerd door zijn coach. Stegeman was deze ochtend opvallend verbaal aanwezig en zette zijn manschappen met luidruchtige en heldere aanwijzingen op scherp. ,,Het zijn de details waarop wedstrijden worden gewonnen’’, schalde Stegeman over het veld naast De Adelaarshorst.

Dekker