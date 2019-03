Verheydt onzeker voor Volendam; Stans en Veldmate afwezig

Arbiter Bos fluit duel tussen FC Volendam en Go Ahead Eagles

5 maart Alex Bos is door de KNVB aangewezen als scheidsrechter bij het duel in de Keuken Kampioen Divisie tussen FC Volendam en Go Ahead Eagles. De 24-jarige arbiter uit Elburg wordt vrijdagavond in het Kras Stadion (aftrap 20.00 uur) terzijde gestaan door de assistent-scheidsrechters Krijt en Zijlstra.