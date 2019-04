Verheydt scoort twee keer, maar schaamt zich voor vertoning GA Eagles

,,Ik kan me niet herinneren dat ik ooit twee keer heb gescoord en dat we dan met 5-2 onderuit gingen’’, bekende de rossige spits van Go Ahead. ,,Ja, ik schaam me wel. De manier waarop wij ons hier laten zien voelt als een afgang. We worden overhoop gespeeld door een paar van die jonge gastjes. Dat mag Go Ahead gewoon niet overkomen. Dit verlies doet wel even zeer ja.’’

Excuus

Want op een avond dat GA Eagles wilde aanhaken bij nummer twee Sparta en zich definitief kon plaatsen voor de play-offs, bleek het Deventer huwelijk met beloftenteams weer eens pijnlijk slecht. Voor de derde keer dit seizoen gaf Go Ahead niet thuis. ,,We hebben weinig geleerd van de nederlagen bij AZ en PSV’’, bromde Verheydt. ,,De sfeer is doods, weinig publiek, maar dat mag allemaal geen excuus zijn. Wij moeten hier drie punten pakken, al hadden we daar inderdaad geen recht op.’’

Geen onwil

Dan moet Go Ahead aanzienlijk agressiever voor de dag komen dan tegen Jong Ajax, vond Verheydt die GA Eagles na drie minuten een pikstart gaf toen hij profiteerde van een blunderende Ajax-defensie. De weelde duurde amper twee minuten, waarna de Amsterdammers Go Ahead in het vervolg dol speelden. ,,We waren geen team, maar een stel losse flodders’’, vond Verheydt. ,,Het was geen onwil, maar als je niet compact staat vraag je tegen dit Ajax om problemen. Ze kunnen gewoon heel goed voetballen. Zeker als ze ruimte krijgen, zoals vanavond tegen ons. ’’

Verheydt aast op eerherstel, komende vrijdag tegen Jong PSV, waar eerder dit seizoen met 5-1 van werd verloren. ,,De rug rechten nu en herstellen’’, besloot de spits. ,,Voor eigen publiek zal het vrijdag veel en veel beter moeten.’’