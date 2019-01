Verhulst aast met Go Ahead op revanche tegen Almere City

Keeper Hobie Verhulst zag zondagmiddag in Kerkrade na rust een onherkenbaar GA Eagles tegen Roda JC. ,,We waren onszelf niet’’, vond de goalie na de smadelijke 3-1 nederlaag bij de herstart van de competitie.

Vooral na de pauze zag het er slecht uit erkende Verhulst. ,,Ik vond ons voor rust beter en begon vol vertrouwen aan de tweede helft.‘’ Dat gevoel was snel verdwenen. ,,We kwamen niet in ons spelen en maakten veel fouten. Waren slordig in de passing. Er ging heel weinig goed en als je eerlijk bent hadden we geen recht op een resultaat.’’

In de eerste helft kwam GA Eagles op een 2-1 achterstand. Twee schoten binnen de palen, twee doelpunten. Verhulst gruwelde, al had de keeper de eerste treffer wellicht kunnen voorkomen. ,,Ik moet de beelden nog terugzien, maar binnen de vijfmeter moet ik normaal gesproken de bal pakken. Verdedigend liet de communicatie te wensen over. Dat was niet goed.’’