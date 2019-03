Verhulst neemt zichzelf weinig kwalijk: ‘Enorme zwabberbal’

De gelijkmaker van Helmond Sport kwam vrijdagavond letterlijk uit de lucht vallen. Via de vuisten van doelman Hobie Verhulst vloog de bal in de dak van het doel binnen na een afstandsknal van invaller Bram Zwanen (1-1). Hoewel de bal houdbaar leek, trok Verhulst zich het puntenverlies niet persoonlijk aan. ,,Je wint en verliest als team”, zei hij resoluut.

En gelijkspelen doe je dus ook samen, wilde hij maar zeggen… Verhulst had daarmee wel een punt, want zijn ploeg had de zege op dat moment al lang en breed in de tas moeten hebben. Vooral Jaroslav Navrátil had zijn vizier weer eens niet op scherp staan, waardoor Helmond Sport in leven werd gehouden. ,,We speelden een sterke eerste helft, maar hadden het veel eerder af moeten maken voorin. En achterin hadden we de poort dicht moeten houden, zo is het ook.”

Vuist

Door een spaarzaam slippertje van Verhulst, die bezig is aan een zeer solide seizoen in Deventer, gebeurde dat dus niet. Al betwistte de Amsterdamse goalie, die in de slotfase overigens ook nog een aantal keer reddend optrad, dus dat hij een fout had gemaakt. ,,Het was een enorme zwabberbal. Ik wilde ’m rechts van me pakken, maar de bal kwam ineens links van me. Ik kon mijn vuist er nog net tegenaan krijgen, helaas net niet voldoende om een doelpunt te voorkomen.”