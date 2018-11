Verhulst onttrekt zich aan collectieve offday van Go Ahead

Terell Ondaan was de absolute uitblinker aan de kant van de thuisploeg, maar Verhulst hield de rappe aanvaller meermaals van scoren af met goede reddingen. Op het geklungel in de defensie, waarbij Kyle Scott vlak voor zijn neus opdook (1-0) en de rebound van Melle Springer (2-1) moest de doelman echter het antwoord schuldig blijven.

In de blessuretijd stormde Verhulst nog mee naar voren bij een hoekschop. ,,Ik raakte de bal bijna, het scheelde een centimeter”, gaf hij aan. ,,Nee, ik heb nog nooit gescoord op die manier, maar we hadden toch niets meer te verliezen.”

Mindere dag

De spelers die normaliter het verschil maken voor Go Ahead - Istvan Bakx, Jaroslav Navrátil en Richard van der Venne - hadden een mindere dag. Thomas Verheydt pikte wel weer zijn goaltje mee, maar het was te weinig voor een Deventer punt of meer. ,,Waarom we deze wedstrijd verloren hebben? Omdat we slecht gevoetbald hebben”, concludeerde Verhulst. ,,De bal simpel naar dezelfde kleur spelen was al te veel gevraagd.”