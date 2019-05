Verkrampte Veldmate vertrouwt op goede afloop voor GA Eagles

ReactieJeroen Veldmate kampte met gemengde gevoelens na het bitter smakende 2-2 gelijkspel van Go Ahead Eagles tegen FC Den Bosch. De aanvoerder heeft echter alle vertrouwen in een goede afloop, komende woensdag in de return.

,,Want we speelden echt een goede wedstrijd, maar we weten ook wat er beter moet’’, stelde Veldmate nuchter vast. ,,Het is niet te geloven dat we hier niet winnen natuurlijk. We speelden zó goed en krijgen zó veel kansen…. Eigenlijk moeten we hier gewoon staan met een 6-2 overwinning.’’

Keeper

Het was keeper Wouter van der Steen die niet voor het eerst dit seizoen van onwrikbaar beton bleek voor GA Eagles. Eerder behoedde hij zijn ploeg al voor nederlagen in Deventer (0-0) en Den Bosch (2-0); dit keer stopte hij onder meer een strafschop van Paco van Moorsel. ,,Nee, gek word ik niet van hem, maar die keeper vindt het wel lekker om tegen ons te spelen, geloof ik.’’

Kramp

Veldmate lachte cynisch. De aanvoerder zelf was de aangewezen persoon om de strafschop te nemen, maar zat net een minuut aan de kant met een lichte blessure. ,,Kramp in beide kuiten, ik had de penalty waarschijnlijk niet genomen’’, aldus Veldmate, die niet vreest voor zijn inzetbaarheid woensdag. ,,Het was een intense wedstrijd, samen met de warmte voelde ik dat het beter was om te stoppen.’’